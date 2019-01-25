سفير مصر في بلجراد: علاقتنا بصربيا شهدت تطورًا إيجابيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (أ ش أ):

أكد سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي أن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا شهدت تطورا إيجابيا العام الماضي، والذى عكسته زيارتان رفيعتا المستوى من جانب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في شهر يوليو، وسامح شكري وزير الخارجية في نوفمبر الماضي، وأيضا التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بمجال الشباب والرياضة والتدريب الدبلوماسي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير مساء أمس الخميس، خلال حفل استقبال أقامه بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٢٥ يناير، بحضور أعضاء الجالية المصرية في صربيا، ورابطة الشباب بجمعية الصداقة المصرية الصربية التي أعيد تأسيسها مؤخرًا.

وأشار الجويلي، إلى العديد من الأنشطة الثقافية من بينها أول مشاركة لدار الأوبرا المصرية ومعرض للوثائق التاريخية وأسبوع للفيلم المصري، وأول مشاركة في معرض بلجراد للكتاب.

وأضاف سفير مصر في بلجراد، أن العام الحالي سيشهد عددًا من الأنشطة الاقتصادية الرائدة منها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة منذ أكثر من ٨ سنوات، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن أوسع مشاركة لمصر في معرض بلجراد السياحي، وعدد من الفعاليات الثقافية المميزة منها مشاركة مصر كضيف شرف لمعرض بلجراد للكتاب في أكتوبر وأول مشاركة لمصر بفيليمن بمهرجان بلجراد السينمائي الدولي فبراير المقبلين.