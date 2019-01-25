وزير خارجية فنزويلا يستبعد فرضية سيناريو عسكري في أمريكا اللاتينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- أ ش أ:

استبعد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا فرضية حدوث سيناريو عسكري في أمريكا اللاتينية.

وقال ارياسا ، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، "بغض النظر عن مدى رغبة بعض الحكومات في قيادتنا للصراع والحرب ، فإن هذا لن يحدث، كونه في أمريكا اللاتينية يوجد لدينا قبل كل شيء روح سلام عميق بين الدول".

ولم يستبعد الوزير وقوع مصادمات ، ومحاولة اجتذاب مرتزقة ، وقوات شبه عسكرية ، غير أنه قال أن وقوع صدامات بين الشعوب هو أمر مستحيل.

وأكد أن الاعتراف بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو بصفته رئيسا مؤقتا يمكن أن يكون سببا قانونيا لتسليم المعارضة الأصول الفنزويلية المجمدة في الولايات المتحدة.

وقال ارياس " الخطة .. كما تعلمون أن كلا من المعارضة السياسية في فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح مالية في نهاية المطاف ، إنهم يريدون إطلاق يدهم على الثروة الفنزويلية ، فضلا عن الأصول في الخارج ، أولاً وقبل كل شيء الذي يتعلق بالنفط الفنزويلي ، أكبر احتياط في العالم".

وأضاف " على أي أساس قانوني سيتم القيام بذلك ، بطبيعة الحال ، سيحاولون ، ولكن وفقا لأي قوانين؟ ، لقد اعتادت حكومة الولايات المتحدة على عدم احترام القوانين والأنظمة في العالم ، بالطبع، سيحاولون القيام بطريقة غير قانونية".

وفي سياق متصل ، قال وزير الخارجية الفنزويلي إن الدول التي سارعت بالاعتراف بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، بصفته رئيسا مؤقتا، تتبع تعليمات الولايات المتحدة.

وأعلن أرياسا أن موسكو تدعم كراكاس وفقا للقانون الدولي ، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية لروسيا أدانت على مدار عدة أسابيع تصرفات الولايات المتحدة في فنزويلا ، وقال " أعربوا عن وجهت نظرهم (أي روسيا) وفقا احترامهم للقانون الدولي واحترامهم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية".

وأضاف أن بلاده مهتمة بتطوير المشاريع المشتركة مع روسيا ، وتابع " لدينا رغبة دائمة في تعزيز المشاريع الجديدة مع روسيا ، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر ، وإن فنزويلا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا ، وعلاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة ، ولذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا".