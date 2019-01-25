ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي عطلت دخول 4 سفن إلى ميناء الحديدة منذ 34 يوما، لافتا إلى أن ميناء الصليف لا يزال

خاليا من السفن منذ 12 يوما.وأشار التحالف إلى أن عدم تفريغ السفن لحمولتها يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني،حيث لا تستقبل مليشيا الحوثي أي سفن في ميناء الصليف.

كما أعلن عن إصدار 12 تصريحا لسفن متوجهة إلى موانئ يمنية و34 تصريحا جويا و120 لحماية القوافل، موضحا أن إجمالي التصاريح بلغ 166 تصريحا خلال 3 أيام.