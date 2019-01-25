كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونسكو: 29 يناير موعد للاحتفال بجابر بن حيان ومندليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" يوم 29 يناير الجاري موعدًا للإطلاق الرسمي للسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية، وستكون تلك السنة أيضاً بمثابة تكريم لاكتشاف وتسمية أربعة عناصر فائقة الثقل في جدول مندليف الدوري للعناصر الكيميائية عبر برنامج تعاون علمي دولي وثيق، وهي العناصر ذات الأعداد الذرية 113 (نيهونيوم) و115 (موسكوفيوم) و117 (تينيسين) و118 (أوغانيسون).

كما ستحتفل السنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عام 2019 بالذكرى السنوية الـ 150 لوضع الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، الذي يعود الفضل في استحداثه للعالم الروسي دمتري مندليف، الذي يعد أحد مؤسسي الكيمياء الحديثة. ويكمن الإنجاز الكبير الذي حققه مندليف في عام 1869 في أنه تنبأ بخواص خمسة عناصر ومجموعاﺗﻬا، وترك مكانا شاغراً في الجدول الدوري للعناصر التي ستكتشف لاحقا.

ويختص الجدول الدوري بعلم الكيمياء، حيث يعرض فيه العناصر الكيميائية مرتبة حسب تزايد أعدادها الذرية، كما تتواجد فيه العناصر المتشابهة في خواصها الكيميائية مرتبة على شكل أعمدة، وتسمى مجموعة، بينما يتم ترتيب العناصر المتشابهة في عدد الإلكترونات بشكل أفقي وتسمى دورة. وتم ترتيب الجدول الدوري لأول مرة في عام 1869 على يد العالم دميتري مندلييف، حيث قام بترتيب العناصر الكيميائية بناءً على الوزن الذري لها، ثم قام العالم الفيزيائي هنري موزلي بترتيبه تبعاً للأعداد الذرية عوضاً عن الوزن الذري، حيث يعبر العدد الذري للعنصر عن عدد البروتونات الموجودة في ذرته.

ويعتبر الاحتفال بالذكرى السنوية المائة والخمسين لوضع الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عام ٢٠١٩ فرصة فريدة لإبراز طابع الاستمرارية الذي تتسم به الاكتشافات العلمية في مختلف السياقات مع التركيز بوجه خاص على ترويج تعليم العلوم على كل المستويات لدى الشابات والشبان، ولا سيما في البلدان النامية بما في ذلك في أفريقيا.

ويلاحظ أن سنة 2019 تتزامن مع الذكرى السنوية لسلسلة من المحطات البارزة والمهمة في تاريخ الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، وتحديداً قيام الكيميائي جابر بن حيان بعزل الزرنيخ والإثمد قبل زهاء 1200 عام، واكتشاف الفسفور قبل 350 عاما، وقيام لافوازييه في عام 1789 بنشر قائمة تضم 33 عنصرًا كيميائيًا مصنفة في مجموعات سماها غازات وفلزات ولافلزات وترابيات، واكتشاف يوهان فولفغانغ دوبيراينر قانون الثلاثيات في عام 1829، وقيام دمتري مندليف بوضع الجدول الدوري قبل 150 عاما، واكتشاف مارغريت بيريه عنصر الفرانسيوم في عام 1939، ويدرك أن سنة 2019 تمثل مناسبة لاستعراض الإنجازات العلمية الاستثنائية التي حققتها البشرية منذ أن اكتشف دمتري مندليف الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عام 1869.

وتكمن أهمية الجدول الدوري باستخداماته في مختلف مناحي الحياة للعلماء وطلاب الكيمياء في تقديم تفصيلاً واضحاً للخصائص الكيميائية، والفيزيائية للعناصر الكيميائية، والاختلافات بين المجموعات.