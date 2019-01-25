تراجع عن تعويم الدرهم؟

هل يتراجع المغرب عن قراره السابق تحرير سعر صرف الدرهم بشكل كامل وتدريجي؟ هذا الاحتمال ورد في قصاصة حديثة لوكالة «بلومبرغ» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين مغاربة، لم تكشف هوياتهم، قولهم إن أي خطوة جديدة للتقدم في تحرير سعر صرف الدرهم لن تقع قبل العام 2020، بعدما كان منتظرا أن تشهد السنة الحالية خطوة جديدة.
وفسر المسؤولون المغاربة للوكالة هذا التأخر بغموض الوضع العالمي، وخشية انعكاسات سلبية تتمثل في نزيف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وستخصص سنة 2019، حسب هؤلاء المسؤولين المغاربة، لتقليص العجز، وجني مزيد من المداخيل الضريبية، أي المزيد من الاستنزاف الداخلي.
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