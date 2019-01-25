طريف.. عالم مصري يكتشف نملة محمد صلاح

عبر عالم مصري عن حبه لمواطنه نجم فريق “ليفربول”، محمد صلاح، بإطلاق اسمه على نوع جديد من النمل، اكتشفه، أخيرا.

وذكر موقع “ليفربول إيكو”، أن الباحث المصري، مصطفى شرف، اختار اسم “مو صلاح” لنوع جديد من النمل، اكتشفه في سلطنة عمان.

ويشتغل العالم المصري أستاذا مختصا في حياة النمل في جامعة الملك سعود، وأستاذ زائر في متحف العالم في مدينة ليفربول الإنجليزية.

واختار العالم إطلاق اسم “مو صلاح” على النملة، ليعبر عن إعجابه الكبير بنجم منتخب بلاده، ويكرمه على ما يقدمه للكرة العربية، والمصرية.

يذكر أن المستوى الطيب، الذي يقدمه محمد صلاح، جعله يشغل اهتمام عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، منهم شخص تركي اختار اسم “مو صلاح” ليطلقه على ماركة ملابس ينتجها.