شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل التسليح لا ينتهي .. تصدير أنظمة صواريخ بحرية ألمانية إلى قطر والان مع التفاصيل

مازال مسلسل تسليح الدوحة عرض مستمر، فتميم العار مصر على تبديد أموال القطريين في شراء صفقات أسلحة من الدول الأوروبية في محاولة لفك عزلته الدولية .

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير أربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، إلى قطر. وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في خطابه للنواب، نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس: "سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة".

وذكر أن هذه الأنظمة تحمي سفن البحرية من الصواريخ والطائرات والطائرات العمودية، كما تشمل عملية البيع 85 جهاز رادار مزدوجاً، وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه.

وتعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على جميع المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث توجد استثمارات قطرية ضخمة في ألمانيا تصل إلى قرابة 30 مليار يورو، علاوة على المساهمات الكبيرة التي تقدمها الشركات الألمانية في المشروعات المختلفة داخل قطر.