شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف المطاحن وتحرم 3 ملايين شخص من القمح والان مع التفاصيل

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة في مواصلة لخرق وقف اطلاق النار بالمدينة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن المليشيا الحوثية استهدفت مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون.

وأضاف الإرياني أن ذلك أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 مليون شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وهو ما اجبر كبير المراقبين الأمميين باتريك كاميرت إلى الاعتذار عن مواصلة مهمته في الحديدة.

وكانت الحكومة قد حملت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية افشال اتفاق الحديدة داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تجبر الحوثيين على تنفيذ الاتفاق.