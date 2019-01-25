شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تضم «فيلق القدس» وميليشيات إيرانية لقائمة العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة أمس، الخميس عقوبات على أربع منظمات قالت: إنها مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشركة إير ماهان المدرجة على قائمة العقوبات منذ 2011، وأهمها ميليشيتي «زينبيون» و«فاطميون».

وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه ”الخليج 365”، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على ميليشيتي «فاطميون» و«زينبيون»، إلى جانب شركتي «فلايت ترافل» ومقرها أرمينيا، و«قشم إير فارس» للطيران ومقرها إيران طهران.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان إير عام 2011، قائلة: إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، وتضغط على حلفائها الأوروبيين أن يحذوا حذوها.

إلغاء ألماني

وألغت ألمانيا الإثنين، الترخيص الخاص بالشركة الإيرانية لنقلها عتادا وعسكريين إلى سوريا ومناطق حرب أخرى بالشرق الأوسط، وذلك عقب ضغوط أمريكية مكثفة على برلين.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: بأن الحظر يسري بأثر فوري.

وأشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، بعدها بساعات بقرار برلين، بقوله: وزارة الخزانة الأمريكية تقدر القرار المهم الذي اتخذته ألمانيا لحرمان «ماهان إير» من حقوق الهبوط، مشددا على أن الشركة تنقل على نحو منتظم مقاتلين من «فيلق القدس» الإرهابي إلى سوريا، وقال: هي خاضعة لعقوباتنا الثانوية بشأن الإرهاب ويجب حرمانها من دخول أجواء العالم.

من جانبه، رحب السفير الأمريكي في برلين ريتشارد جرينيل بالحظر.

وقال في بيان: «ماهان إير» تنقل إرهابيين وأسلحة وعتادا وأموالا لمواقع دولية لدعم الميليشيات الإرهابية الدولية التي تعمل بالوكالة عن إيران.