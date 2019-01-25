شكرا لقرائتكم خبر عن الجرائم مستمرة.. الحوثي يواصل قتل الطفولة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة التربية والتعليم اليمنية أمس، استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال من طلبة المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والزج بهم في محارق الموت وزهق أرواحهم.

وقال بيان للوزارة: إن القيادي الحوثي محمد حسن القاري، المعين من قبل الميليشيات مديراً لمكتب التربية والتعليم الانقلابية في مديرية جبل الشرق في محافظة ذمار ألزم مديري المدارس في المديرية بتجنيد الطلاب في الصفوف الدراسية الإعدادية والثانوية، محددا عددية الطلاب بخمسة من كل فصل دراسي لإلحاقهم بجبهات القتال.

» قتل الطفولة

وأكدت التربية والتعليم الشرعية أن هذا العمل يعد انتهاكا لحقوق الأطفال وعلى رأسها الحق في الحياة والحياة الكريمة الآمنة، والحق في التعليم.

وحمل البيان ميليشيات الحوثي مسؤولية ما يتعرض له الأطفال في جبهات القتال، داعيا أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم، والوقوف في وجه هذه الانتهاكات، وعدم الرضوخ لعمليات التجنيد الإجباري لأطفالهم والزج بهم في العمليات العسكرية.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على الحوثيين لإيقاف عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في العمليات القتالية.

» إفشال الاتفاق

إلى ذلك، حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من فشل اتفاق مشاورات السويد.

وقال: إن حكومته تقيدت وأسرعت في تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية المتكررة في هذا الصدد والانسحاب من الحديدة ومينائها وعدم الوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ورئيس لجنة المراقبين الدوليين باتريك كاميرت، أمس الخميس في الرياض.

من جانبه، استعرض كاميرت خطواته العملية، التي قام بها خلال الفترة الماضية وأوجه التحديات التي واجهها، متطلعاً إلى تجاوزها من خلال وصول عناصر المراقبين للإشراف على خطوات تنفيذ الاتفاق.

وما زال الجنرال الهولندي في منصبه، لكنّ الأمم المتحدة تبحث عن خليفة له، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويقود كاميرت منذ 23 ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنيًا.

» خسائر صعدة

ميدانيا، لقي 13 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وبحسب «سبأ»، قال قائد لواء «العاصفة» العميد خالد معروف: إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.

وأكد أن الجيش أفشل محاولة تسلل هي الأعنف منذ بداية العام الجاري فيما أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.

وأضاف العميد معروف: إن المواجهات استمرت حوالي 12 ساعة وأسفرت عن مصرع 13 من عناصر الانقلابيين وإصابة آخرين.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للحوثيين بالقرب من تبة الروافض.