شكرا لقرائتكم خبر عن خوان غوايدو.. «فتى» يتحدى مادورو في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

أصبح خوان غوايدو النائب البالغ من العمر 35 عاما، الذي أعلن نفسه «رئيسا» بالإنابة لفنزويلا، خلال أسابيع وجه المعارضة لرئيس الدولة نيكولاس مادورو، بنجاحه في إعادة تعبئة خصوم الرئيس الاشتراكي.

» أصغر رئيس

وهذا الرجل طويل القامة وصاحب الصوت الجهوري، أصبح في الخامس من يناير أصغر رئيس للبرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، بعد أن كان مغموراً.

وقال عنه مادورو: «إنه فتى يتسلى بالسياسة».

ومنذ أن تولى قيادة المعارضة، انتقل الشاب الذي لم يكن معتادا على الخطب، من الظل إلى دائرة الضوء وبات يحظى بمكانة سياسية.

» وجه جديد

وكانت لقطات توقيف غوايدو من قبل الاستخبارات الفنزويلية في 13 يناير خلال عملية في وسط طريق سريع عندما كان في طريقه إلى اجتماع سياسي، قد انتشرت في جميع أنحاء العالم، وقد أفرج عنه خلال ساعة.

ودخل غوايدو بمبادرات عدة ضد السلطة، التي أسسها الرئيس السابق تشافيز، من اقتراح تشكيل حكومة انتقالية إلى وصف مادورو رسميا بأنه «مغتصب للسلطة» ووعد بإصدار «عفو» عن العسكريين، الذين يقبلون الانضمام إلى المعارضة.

» معنى الجوع

ويحلو لغوايدو المتزوج والأب لطفلة، التذكير بأنه «ناج وليس ضحية»، في إشارة إلى كارثة وقعت في ولاية فارغاس (شمالا) في 1999 وخرج منها سالما. وعاش في تلك المنطقة الساحلية مع والدته وإخوته وأخواته الخمسة، ويقول «أعرف ماذا يعني الجوع». بدأ خوان غوايدو العمل السياسي في 2007 مع جيل الطلاب، الذين نزلوا إلى الشوارع ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013). وغوايدو كان من الأعضاء المؤسسين لحزب الإرادة الشعبية في 2009 وأصبح أحد قادته في غياب ليوبولدو لوبيز، الذي أمضى السنوات الأخيرة في السجن أو في الإقامة الجبرية بتهمة التحريض على العنف خلال موجة تظاهرات في 2014. وفي 2010 انتخب غوايدو، الذي ناب عن لوبيز على رأس الحزب، نائبا عن ولاية فارغاس في 2015.