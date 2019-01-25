كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تبدأ إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي - x

17:00 - المقاولون العرب كأس الأمم الآسيوية 2019 كوريا الجنوبية - x

15:00 - قطر الإمارات - x

18:00 - أستراليا كأس الإتحاد الإنجليزي آرسنال - x

21:55 - مانشستر يونايتد

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