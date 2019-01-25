فنزويلا تعطي الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد

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أعلن السفير الفنزويلي في موسكو، كارلوس رافاييل فاريا تورتوسا، اليوم الخميس، بأن بلاده أعطت الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وعقب ذلك سيحرمون من الحصانة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن السلطات الفنزويلية لن تتخذ أي إجراء ضدهم من أجل عدم إثارة رد أمريكي قاس.

وقال الدبلوماسي في مقابلة مع قناة "روسيا — 24"التلفزيونية:" "في الولايات المتحدة، ينتظرون أي ذريعة صغيرة قد تحدث داخل السفارة أو مع أي دبلوماسيي، لإثارة عمل آخر أكثر صرامة ضد بلدنا. لذلك لن نفعل أي شيء. السفارة، إذا أردت أن تبقى، فلتبقى، لكن ليس لدينا علاقات سياسية ودبلوماسية".