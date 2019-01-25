شريط فيديو يقود أمن طنجة إلى توقيف حارس كسر سيارة داخل مرأب للسيارات

تمكنت عناصر الشرطة في ولاية أمن طنجة، صباح أمس الأربعاء، من توقيف حارس أمن خاص في ملهى ليلي، وذلك على خلفية ظهوره، رفقة شخصين آخرين، في شريط فيديو، وهم بصدد إلحاق أضرار مادية باستعمال أسلحة بيضاء في إحدى السيارات داخل مرأب تحت أرضي للسيارات.
وكانت مصالح الأمن قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، مدته 56 ثانية، يظهر فيه ثلاثة أشخاص، وهم بصدد تكسير الواقيات الزجاجية لسيارة خفيفة، وإلحاق خسائر مادية بها، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق، أسفر عن تحديد مكان النازلة في مدينة طنجة، وتاريخ وقوعها، في فجر يوم 17 يناير الجاري، كما مكنت عمليات التشخيص البصري من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وكذلك شريك له، تبين أنه مالك الملهى الليلي من جنسية فرنسية.
وقد تم توقيف الفاعل الرئيسي، الذي تبين أنه يعمل في الحراسة الخاصة بملهى ليلي، وتم إخضاعه رفقة مالكه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بينما لاتزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين في هذا الفعل الإجرامي.
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