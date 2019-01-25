كأس الملك.. الريال يهزم جيرونا برباعية ويقترب من “المربع الذهبي”

حقق فريق ريال مدريد انتصارا مهما على ضيفه جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

وانتهى النصف الأول من المباراة، لصالح الفريق الملكي، بهدفين مقابل هدف واحد، فبالرغم من أن جيرونا كان هو السباق للتسجيل منذ الدقيقة السادسة، بواسطة اللاعب أنطوني لوزانو، وقع الريال ثنائية بواسطة كل من لوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس من نقطة الجزاء.

وفي الجولة الثانية، سيطر ريال مدريد على المباراة، لكنه تلقى هدف التعادل من نقطة الجزاء، في الدقيقة 67، غير أن المنقذ راموس، عاد ليضرب برأسيته من جديد ويسجل الهدف الثالث، قبل أن يختتم كريم بنزيمة مهرجان الأهداف بهدف رابع.

لتنتهي المباراة بانتصار الريال بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليضع قدما أولى في دور نصف النهائي، قبل التأكيد في مباراة العودة.