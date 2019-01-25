قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في حوار خاص على قناة الأمازيغية، مساء اليوم الخميس، إلى أن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية سيخرج إلى حيز الوجود في غضون شهرين، وذلك بعد قرار إلزامية اعتماد الوثائق الإدارية باللغة الأمازيغية أو اللغة العربية.
وأضاف سعد الدين العثماني قائلا: “أطلب دائما من والدتي أن تقضي رفقتي شهرين كل سنة، موزعة على بداية ونهاية السنة، من أجل التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية لأنني ووالدتي لا نتحدث إلا الأمازيغية”.
وختم رئيس الحكومة حديثه عن الأمازيغية قائلا: “يمنع على أي جهة تكليف أستاذ اللغة الامازيغية بتدريس مواد أخرى في نفس الوقت، وسنظل حكومة تدعم الأمازيغية في شتى تجلياتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: لا زالت أتعلم الأمازيغية من والدتي والقانون التنظيمي للغة سيرى النور شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.