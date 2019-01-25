عمر بلمير يظهر بأوشام على جسمه.. الجمهور انتقده وهو يوضح!

خلق “اللوك”، الذي ظهر به الفنان عمر بلمير، في صورة، نشرها، أمس الأربعاء، الجدل، وجعل الجمهور ينتقده بسبب أوشام على يده، وعنقه، قبل أن يوضح حقيقتها.

واختار بلمير قصة شعر جديدة، والظهور بأوشام على جسده في عمله الجديد، الذي يجمعه بشقيقته رجاء، ويحمل عنوان “كما تدين تدان”، غير أن تعليقات الجمهور انتقدته بسبب الأوشام، فأوضح أنها غير حقيقية، وهي مؤقتة، اختار وضعها ليبدو بـ”لوك” جديد.

ويصور الشقيقان بلمير كليبهما الجديد في منتج مازاغان، في مدينة الجديدة.

يذكر أن عمر بلمير افتتح، أخيرا، مشروعا خاصا به عبارة عن صالون حلاقة للرجال، أطلق عليه اسم “بلمير هير ستايل”.