البنزرتي بعد الهزيمة أمام طنجة: ” كنا الأفضل.. خطأ واحد كلفنا الهزيمة والحكم حرمنا من هدف صحيح” – فيديو

فيديو: يونس ميموني

لم يخفي التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي حسرته من هزيمة فريقه أمام اتحاد طنجة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، بملعب طنجة الكبير، برسم الجولة 14 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وقال البنزرتي، في الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد المباراة، إن فريقه كان الأفضل طوال المباراة، وكان بإمكانه الخروج منتصرا، لكنه لم يفلح في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت له.

وصرح قائلا ” للأسف خطأ من المدافع كلفنا الهزيمة، هذا أمر وارد في كرة القدم، خاصة من لاعب شاب تنقصه الخبرة”، في إشارة للاعب اشرف داري، الذي تسبب سوء تفاهمه مع الحارس، إلى توقيع الفريق الطنجاوي لهدف الانتصار.

البنزرتي، لام أيضا قرار الحكم سمير الكزاز، برفض الهدف الذي وقعه الفريق في النصف الأول من المباراة، واعتبر بأن “الهدف شرعي تماما، وهو الهدف الشرعي الثاني الذي نحرم منه”.

إليكم تصريح فوزي البنزرتي كاملا: