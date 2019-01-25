العثماني.. أشعر بمعاناة التجار وأتفهم مطالبهم وكنت أعمل لدى “خضار” لتعلم مهنة التجارة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال مشاركته في اللقاء الخاص المباشر على القناة الأمازيغية، مساء اليوم الخميس، على أن والده كان يرافقه إلى العمل لدى “خضار” من أجل تعلم مهنة التجارة وكيفية اشتغال التجار.

وقال رئيس الحكومة: “أنا أشعر بمعاناة التجار وأتفهم مطالبهم، لهذا قمت باستقبالهم عدة مرات، وتحدثت الى وزير المالية ووزير التجارة الذين نظموا بدورهم لقاءات تواصلية مع التجار للشرح، والتفصيل في موضوع الفوترة الإلكترونية الذي أتى به قانون المالية 2019”.

وأضاف سعد الدين العثماني، أثناء حواره قائلا: “الفوترة كانت منذ حوالي 1993 بنظام الفوترة العادية، لكن المستجد الآن هو نظام الفوترة الالكترونية، والذي لن يتم تطبيقه في حق التجار الصغار الذين لا يتوفرون على نظام محاسباتي”.

وختم رئيس الحكومة كلامه في موضوع الإضرابات الأخيرة للتجار بقوله: “لقد أوقفنا الاجراءات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية إلى حين دراسة مختلف الحيثيات، إذ جاء الإتفاق الذي تم بين الحكومة والتجار باعتبارها خطوة أولية فقط ستتبعها خطوات أخرى.