بطولة مصر: تعادل الزمالك وفوز للأهلي والإسماعيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل مساء اليوم الخميس، عملاق كرة القدم المصرية "الزمالك" مع منافسه المباشرة "بيراميدز" بنتيجة 3 مقابل 3، فيما واصل العملاق الآخر "الأهلي" تقدمه بفوز ساحق على مضيفه "مصر المقاصة"، بنتيجة 3 مقابل صفر، لتنتهي أهم الألعاب في الدوري المصري بفوز "الإسماعيلي" على "بتروجت"، بنتيجة 1 مقابل صفر.

ويُعتبر فوز "بيراميدز" بمثابة عائق أمام "الزمالك" الذي انتصر بتسعة مباريات متتالية، رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف "الزمالك" الذي يملك 3 مباريات مؤجلة.

وشهد محيط الملعب اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من جماهير "الزمالك"، حيث اعتقلت السلطات عددا من مشجعي الأخير الذين يحملون التذاكر دون عضوية، في حين يدخل فقط من يحمل تذاكر المباراة وعضوية نادي "الزمالك" كالعادة في كل مبارياته.

وتقدم "الزمالك" في البداية، حيث استغل ارتباك لاعبي "بيراميدز" في بداية المباراة وافتتح التسجيل، لينجح الفريق الأخير بالتعادل بعد مدّة قصيرة.

وفي المباراة الثانية المؤجلة من المرحلة الحدية عشرة بملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، قدم "الأهلي" أحد أفضل مبارياته هذا الموسم وتغلب على مضيفه "المقاصة" بثلاثية مقابل صفر، وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق بعد تعادل وخسارة والتاسع هذا الموسم في 15 مباراة، فرفع رصيده إلى 30 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن "مصر المقاصة" الذي تراجع إلى المركز الرابع.

ويملك "الأهلي" 4 مباريات مؤجلة مقابل واحدة لـ"مصر المقاصة".

وكان الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الأول بفضل السيطرة والاستحواذ والانتشار وسرعة نقل الهجمة إلى منتصف ملعب "مصر المقاصة" الذي عجز لاعبوه عن مجاراة الضيوف وتحركات لاعبيه.

وفي الثالثة المؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة على ملعب جهاز الرياضة العسكري في القاهرة، سجل الناميبي بينسون شيلونغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وهو الفوز الخامس لـ"الإسماعيلي" هذا الموسم فتخلص من المركز السابع قبل الأخير وصعد إلى المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد "بتروجت" عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.