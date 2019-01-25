شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» في «يوم التعليم»: صلب التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، ضرورة أن يكثف العالم الجهود لضمان فرص التعلٌّم للجميع مدى الحياة، نهوضًا بالهدف الرابع من أهـداف التنمية المستدامة التي اتفقت دول العالم على تحقيقها بحلول عام 2030.

وقال "غوتيريش"، إن التعليم أصبح الآن في صلب أهداف التنمية المستدامة مما يسهم في الحد من مظاهر انعدام المساواة وفي تحسين الأحوال الصحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية موارد الكوكب.

وأضاف "غوتيريش"، في رسالته: "مع ذلك فإن عدد من لا يذهبون إلى المدرسة لا يقل عن 262 مليونا من الأطفال والمراهقين والشباب، ومعظمهم فتيات. ثم إن ملايين الملتحقين بالمدارس لا يجيدون أوليات التعليم. وهذا انتهاك لحقهم الإنساني في التعليم".

وتابع: "من الواجب علينا أن نعمل أكثر على تكثيف الجهود من أجل النهوض بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للكلّ وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".