في يومين.. مقتل 13 في تظاهرات ضد رئيس فنزويلا

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نيكولاس مادورو
أعلنت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، أن 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن هؤلاء القتلى، الذين قضوا بغالبيتهم بسلاح ناري، سقطوا في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد، وفقا لوكالة «فرانس برس». وخرج الآلاف في شوارع فنزويلا تأييدا لإعلان المعارضة بأن حكم الرئيس بات غير شرعيا، فيما تمسك نيكولاس مادورو بالسلطة أمام حشد من مؤيديه في العاصمة كاركاس.
ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية منذ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة، في حين رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية حكومته ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة «مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية».من جانبه، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو،
ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية منذ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة، في حين رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية حكومته ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة «مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية».
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن الجيش يرفض إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه «رئيسا بالوكالة» لفنزويلا.
وكتب الوزير على «تويتر» أن «اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة. نحن، جنود الوطن، لا نقبل برئيس فرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية».
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