مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، مشروع القرار المقدم من الحزب الجمهوري والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي.

يتضمن مشروع القرار – وفق ما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية – استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة لبناء الجدار مع المكسيك.

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