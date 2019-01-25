زعيم كوريا الشمالية يعرب عن تطلعه للقاء الرئيس الأمريكي الشهر المقبل

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن تطلعه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة ثانية ستجمعهما الشهر المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن تقارير إعلامية رسمية في كوريا الشمالية، أن كيم قال إنه سينتظر “بصبر وحسن نية” العمل مع واشنطن من أجل الهدف المشترك.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن “رضاه الكبير” لما جاء في خطاب ترامب الذي تسلمه كبير مساعديه خلال اجتماعه مع ترامب قبل أيام في واشنطن.

يذكر أن القمة الأولى التاريخية بين ترامب وكيم عقدت في 12 يونيو الماضي في سنغافورة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

أ ش أ

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