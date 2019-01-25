هدف نتنياهو للعمليات غير المخطط لها في سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سوريا

بعد خمسة أيام فقط من تعيين الجنرال «آویو کوخاوی»، رئيس أركان الجيش الصهيوني في 15 يناير أصدر أول أمر عسكري له وبقرار من مقر قيادة سلاح الجو ، وافق النظام على شن غارة جوية على مطار دمشق الدولي ، حيث هاجمت أربع طائرات حربية صهيونية مطار دمشق من البحر المتوسط وعبرت سماء لبنان.

بحسب تصريح البناء، مثل غيرها من الهجمات الصهيونية الفاشلة ، يقظة المجال الجوي السوري واستعداد كادره، أفشلت الضربة الجوية الإسرائيلية الجديدة ، ودمرت جميع صواريخ هذا النظام دون المساس بالهدف المقصود وهو الحفاظ على الآمال بأن يواصل نتنياهو وقائد جيشه الوصول إلى الأهداف في سوريا.

وعلى نفس المنوال ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي السوري استخدم أنظمة صاروخية اعترضت سبعة صواريخ أطلقت من البحر المتوسط إلى المطار في جنوب شرق دمشق. ، ولم تحقق تل أبيب أياً من أهدافها في الهجوم.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن أربعة من أفراد الجيش السوري لقوا حتفهم في الغارة الجوية وأن ستة أصيبوا بجروح .و وفق مصادر أخرى، بما في ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان ،زعمت المعارضة أن أحد عشر سوريًا قُتل.

وأضاف البيان أن الأضرار التي لحقت بأجزاء من مطار دمشق الدولي نجمت عن هجوم صاروخي صهيوني على سوريا.

الأن السؤال الرئيسي هو أن رئيس وزراء النظام الصهيوني ورئيسه الجديد لقيادة الجيش ، على الرغم من عدم وجود يقين ، لا يمكن أن يحققوا أهدافهم في سوريا ، لكنهم يهاجمون مرة أخرى ، فماذا يمكن أن يكون دافعهم ردا على هذا السؤال ، يجب التأكيد على أن رئيس وزراء النظام الصهيوني يحاول الفرار سريعاً من خلال إظهار نفسه كمنقذ لنظام التحقيقات القضائية هذا الذي يضعه في وضع غير مؤاتٍ. وكما يريد رئيس أركانه الجديد ، رئيس أركان الجيش ، إظهار شخصية قوية للشعب الصهيوني ، خاصة أنه جنرال فاشل تماما. كان هذا الجنرال الصهيوني قائد لواء قطاع غزة ، كتيبة المظليين الصهاينة رقم 98 ، عندما أُجبر الجيش على الانسحاب من قطاع غزة في عام 2005 ؛ كما ساهم في هزيمة الجيش الصهيوني في عام 2006 في لبنان ، وبعد ذلك شغل منصب قائد المخابرات العسكرية الصهيونية من 2010 إلى الشهر الحادي عشر من 2014 ، ثم عين قائداً للجبهة الشمالية لجيش الفوج الصهيوني. من الشهر الخامس من عام 2017 ، كان أيضا خلفا لقائد االجيش ، والآن تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في هذا النظام.