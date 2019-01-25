بوتين يعبر عن دعمه لمادورو

اسماء السيد - موسكو: عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "دعمه" لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط الازمة السياسية التي يواجهها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بحسب ما افاد الكرملين الخميس في بيان.
وأورد الكرملين أن بوتين عبر خلال الاتصال "عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا وسط تفاقم ازمة سياسية تسبب بها الخارج".
وندد الرئيس الروسي ب"تدخل خارجي مدمر يقوض في شكل صارخ المعايير المؤسسة للقانون الدولي"، وفق المصدر نفسه.
واضاف البيان أيضا ان بوتين "أعلن تأييده السعي الى حلول في اطار المجال الدستوري"، داعيا الى "تجاوز التباينات في المجتمع الفنزويلي عبر حوار سلمي".
من جهته، اجرى مادورو "تقييما" للتطور "الخطير" للوضع في الايام الاخيرة "وشكر لروسيا موقفها المبدئي"، بحسب الكرملين.
واكد الرئيسان ايضا "الرغبة المتبادلة في مواصلة التعاون الروسي الفنزويلي في مجالات مختلفة".
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