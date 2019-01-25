رئيس فنزويلا يقرر إغلاق سفارة وقنصليات بلاده في الولايات المتحدة

صدى البلد - أ ش أ

قرر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إغلاق سفارة وقنصليات بلاده في الولايات المتحدة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) مساء اليوم الخميس، في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الفنزويلي قد أعلن - في وقت سابق - قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأمهل بعثاتها الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت واشنطن تأييدها لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد .