سفير فنزويلا بموسكو: لن نتخذ أي إجراء ضد دبلوماسيي أميركا لتجنب رد فعل أميركي

أعلن السفير الفنزويلي في ​موسكو​ كارلوس رافاييل ​فاريا​ تورتوسا بأن بلاده أعطت الدبلوماسيين الأميركيين في ​فنزويلا​ مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وعقب ذلك سيحرمون من الحصانة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن السلطات الفنزويلية لن تتخذ أي إجراء ضدهم من أجل عدم إثارة رد أميركي قاس.

وفي حديث لقناة "​روسيا​ 24"، لفت إلى أنه "في ​الولايات المتحدة​، ينتظرون أي ذريعة صغيرة قد تحدث داخل السفارة أو مع أي دبلوماسيي، لإثارة عمل آخر أكثر صرامة ضد بلدنا. لذلك لن نفعل أي شيء. السفارة، إذا أردت أن تبقى، فلتبقى، لكن ليس لدينا علاقات سياسية ودبلوماسية".

وكان رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من ​نيكولاس مادورو​ وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا و​البرازيل​ و​الأرجنتين​ و​كولومبيا​ و​البيرو​ و​بريطانيا​.

فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.