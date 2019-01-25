أعلن السفير الفنزويلي في موسكو كارلوس رافاييل فاريا تورتوسا بأن بلاده أعطت الدبلوماسيين الأميركيين في فنزويلا مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وعقب ذلك سيحرمون من الحصانة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن السلطات الفنزويلية لن تتخذ أي إجراء ضدهم من أجل عدم إثارة رد أميركي قاس.
وفي حديث لقناة "روسيا 24"، لفت إلى أنه "في الولايات المتحدة، ينتظرون أي ذريعة صغيرة قد تحدث داخل السفارة أو مع أي دبلوماسيي، لإثارة عمل آخر أكثر صرامة ضد بلدنا. لذلك لن نفعل أي شيء. السفارة، إذا أردت أن تبقى، فلتبقى، لكن ليس لدينا علاقات سياسية ودبلوماسية".
وكان رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من نيكولاس مادورو وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا والبيرو وبريطانيا.
فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فنزويلا بموسكو: لن نتخذ أي إجراء ضد دبلوماسيي أميركا لتجنب رد فعل أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.