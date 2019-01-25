سيناتور ديمقراطي: سيتم الاتفاق بين الحزبين على فتح الحكومة مؤقتاً

ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن سيناتور ديمقراطي أكد أنه "سيتم الإعلان اليوم عن اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تعديل لمشروع قرار يسمح مؤقتا بفتح المؤسسات الحكومية".

وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قد رفض مشروعين قدمهما الحزبين، الأول من الحزب الديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مؤقتا حتى 8 شباط المقبل، والثاني مقدم من ​الحزب الجمهوري​ ويتضمن استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة لبناء الجدار مع ​المكسيك​.