سيناتور ديمقراطي: سيتم الاتفاق بين الحزبين على فتح الحكومة مؤقتاً

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن سيناتور ديمقراطي أكد أنه "سيتم الإعلان اليوم عن اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تعديل لمشروع قرار يسمح مؤقتا بفتح المؤسسات الحكومية".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض مشروعين قدمهما الحزبين، الأول من الحزب الديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مؤقتا حتى 8 شباط المقبل، والثاني مقدم من الحزب الجمهوري ويتضمن استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة لبناء الجدار مع المكسيك.
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