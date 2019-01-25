وسائل إعلام إسرائيلية: هزة أرضية تضرب الشمال بقوة 3.5 درجات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن ​هزة أرضية​ ضرب شمال إسرائيل عند الساعة العاشرة مساءً على بعد 5 كيلومترات شمال غرب قرية طرعان شمال الناصرة من ​بحيرة طبريا​ بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

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