الداخلية الجزائرية : 94 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية حتى مساء اليوم

أعلنت ​وزارة الداخلية الجزائرية​ أنها تلقت 94 طلبا للترشح ل​انتخابات​ الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 نيسان المقبل، موضحة أنه من بين هذه الطلبات 12 من رؤساء أحزاب سياسية و82 من مرشحين مستقلين، مشيرة إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.

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