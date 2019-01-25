‎لجنة أطباء السودان: مقتل محتجين اثنين أحدهم نتيجة للتعذيب

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" غير الحكومية، في بيان، عن "مقتل متظاهرين اثنين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، أحدهما إثر تعرضه للتعذيب".
وأوضحت اللجنة أن "أحد القتلى طالب جامعي يدعى محجوب التاي محجوب، توفي إثر تعرضه للتعذيب من قبل أفراد أمنيين بأحدى المعتقلات".
ولفتت اللجنة إلى أن القتيل الثاني "طالب جامعي أيضا ويدعى عبد العظيم أبوبكر، توفي نتيجة لإصابته بطلق ناري في الصدر".
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