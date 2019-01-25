رويترز: السعودية تفرج عن رئيس مجموعة "بن لادن" السابق بصورة موقتة

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "​رويترز​" بأن السلطات ​السعودية​ أفرجت بصورة موقتة عن بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن، بعد نحو 15 شهرا من احتجازه في حملة ل​مكافحة الفساد​.

وذكرت المصادرأنه تم نقله جوا من سجن الحائر في ​الرياض​ الأربعاء إلى مدينة جدة لحضور جنازة قريب له.

ومن المتوقع أن يعود إلى مركز الاحتجاز لكن المصادر ذكرت أنها لا تعلم ذلك.

وأكد أحد المصادر أنه "لقد خرج، لكن لا نعلم إن كان بشكل نهائي أم لا".