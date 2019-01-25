مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض ​مجلس الشيوخ الأميركي​ يرض مشروع قرار قدمه الحزب الديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مؤقتا حتى 8 شباط المقبل. وكان مجلس الشيوخ قد رفض مشروع القرار المقدم من ​الحزب الجمهوري​ لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي يتضمن استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة لبناء الجدار مع ​المكسيك​.

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