أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "بلادها تعتبر متابعة حركات الهجرة وإدارتها موضوعا ذا أهمية، وهي تتباحث مع مصر في هذا الشأن، ولا سيما في إطار الحوار الثنائي بين البلدين".
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شريكة رئيسة لفرنسا، وتشهد على ذلك بوجه خاص الميزانية المخصصة لدعم مهام المفوضية (33 مليون يورو في عام 2018)".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: متابعة حركات الهجرة وإدارتها موضوعا ذا أهمية بالنسبة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.