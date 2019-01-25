خارجية فرنسا: متابعة حركات الهجرة وإدارتها موضوعا ذا أهمية بالنسبة لنا

أعلنت وزارة ​الخارجية الفرنسية​ أن "بلادها تعتبر متابعة حركات ​الهجرة​ وإدارتها موضوعا ذا أهمية، وهي تتباحث مع مصر في هذا الشأن، ولا سيما في إطار الحوار الثنائي بين البلدين".

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن "​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ شريكة رئيسة ل​فرنسا​، وتشهد على ذلك بوجه خاص الميزانية المخصصة لدعم مهام المفوضية (33 مليون يورو في عام 2018)".