وزير خارجية فنزويلا: ترامب يقف وراء الانقلاب في البلاد

أعلن وزير خارجية ​فنزويلا​ خورخي أريازا أن "​روسيا​ تدعم ​حكومة​ فنزويلا وفقا للقانون الدولي"، مشيراً الى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يقف وراء الانقلاب في البلاد والدول التي تعترف ب​خوان غوايدو​ تتبع تعليمات سيدها الاميركي".

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