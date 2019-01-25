فادي الجميل: مصلحة الليطاني تهجمت على المصانع الملتزمة بيئياً

أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن "المواطن وصحته فوق كل اعتبار والليطاني ثروة وطنية"، مشيرا الى أنه" يجب أن نفرّق بين التشويه البشري والتلويث المسرطن وبين نفايات مسرطنة وبين بقايا غير مسرطنة".
واعتبر الجميل في حديث تلفزيوني أن "ما حصل في مصلحة الليطاني هو انها تهجمت على المصانع الملتزمة بيئياً"، جازما أن "كل مصنع جديد يراد فتحه اليوم يجب ان تنطبق عليه الشروط البيئية، ونحن مع توقيف أي شيء يؤذي الصحة".
ورأى أنه "عوض مكافأة الصناعيين اللبنانيين، نحن اليوم نضعهم في قفص داعيا الى "الكف عن التجني على المصانع والصناعة اللبنانية".
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