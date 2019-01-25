فادي الجميل: مصلحة الليطاني تهجمت على المصانع الملتزمة بيئياً

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "المواطن وصحته فوق كل اعتبار والليطاني ثروة وطنية"، مشيرا الى أنه" يجب أن نفرّق بين التشويه البشري والتلويث المسرطن وبين ​نفايات​ مسرطنة وبين بقايا غير مسرطنة".

واعتبر الجميل في حديث تلفزيوني أن "ما حصل في ​مصلحة الليطاني​ هو انها تهجمت على ​المصانع​ الملتزمة بيئياً"، جازما أن "كل مصنع جديد يراد فتحه اليوم يجب ان تنطبق عليه الشروط البيئية، ونحن مع توقيف أي شيء يؤذي ​الصحة​".

ورأى أنه "عوض مكافأة الصناعيين اللبنانيين، نحن اليوم نضعهم في قفص داعيا الى "الكف عن التجني على المصانع و​الصناعة​ اللبنانية".