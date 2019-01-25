عراجي: مسؤولية تلوث الليطاني تقع على عدة جهات وفي برالياس نعاني من أعلى نسبة سرطان

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي أن "مسؤولية تلوث الليطاني تقع على عدة جهات وأنا ابن ​بر الياس​ التي فيها أعلى نسبة من ​السرطان​ جراء ​التلوث​"، مشيراً إلى "أننا قدمنا خارطة طريق حول الليطاني وقد قدمنا عام 2006 على قانون حول النهر ثم جاء نواب ​الجنوب​ ووافقونا الرأي ووصلنا إلى ضم المنبع إلى المصب بكلفة 1100 مليار واجتمعنا ودعينا وزير الطاقة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "​برالياس​ تتحمل عبء ​النازحين السوريين​ عن كل ​لبنان​ ولم يقف أحد إلى جانبنا سواء من المنظمات الدولية أو ​الدول المانحة​"، مشيراً إلى أن "25 بالمئة من تلوث الليطاني بسبب الحفر الصحية و15 بالمئة من صرف ​المصانع​ والصرف الناجم عن المصانع أسوأ بالكثير من الحفر".