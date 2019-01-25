أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي أن "مسؤولية تلوث الليطاني تقع على عدة جهات وأنا ابن بر الياس التي فيها أعلى نسبة من السرطان جراء التلوث"، مشيراً إلى "أننا قدمنا خارطة طريق حول الليطاني وقد قدمنا عام 2006 على قانون حول النهر ثم جاء نواب الجنوب ووافقونا الرأي ووصلنا إلى ضم المنبع إلى المصب بكلفة 1100 مليار واجتمعنا ودعينا وزير الطاقة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "برالياس تتحمل عبء النازحين السوريين عن كل لبنان ولم يقف أحد إلى جانبنا سواء من المنظمات الدولية أو الدول المانحة"، مشيراً إلى أن "25 بالمئة من تلوث الليطاني بسبب الحفر الصحية و15 بالمئة من صرف المصانع والصرف الناجم عن المصانع أسوأ بالكثير من الحفر".
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: مسؤولية تلوث الليطاني تقع على عدة جهات وفي برالياس نعاني من أعلى نسبة سرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.