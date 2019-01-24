أغلقت السلطات المحلية في الدار البيضاء، اليوم الخميس، المعهد الخاص للمهدي منيار، المعروف بـ”الأستاذ المعجزة”.
وأفادت وزارة التربية الوطنية، أن المعهد المذكور لا يتوفر على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف الوزارة من أجل مزاوة أنشطته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم إغلاق جميع الفروع التابعة لمعهد المهدي منيار، كما أن الوزارة ستعمل على تتبع عمليات المراقبة والإتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين، قصد ضمان مصلة التلاميذ وأسرهم.
واشتهر منيار بلقب “الأستاذ المعجزة”، وظهر مؤخرا في أكثر من فيديو يكافئ التلاميذ بمبالغ مالية ضخمة، تتراوح بين 7 و6 ملايين سنتيم للتلميذ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره في فيديوهات يوزع الملايين.. السلطات تُغلق “معاهد” الأستاذ “المعجزة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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