الجيش الليبي يسيطر على مطار سبها الدولي و"الصاعقة" تمشط المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بسطت قوات الجيش الوطني الليبي، سيطرتها الكاملة على مطار سبها الدولي، فيما بدأت وحدات من القوات الخاصة عملية تمشيط واسعة لمحيط المطار لتامينه بشكل كامل.

وأفاد مراسل "العين الإخبارية"، مساء الخميس، أن القبائل الليبية الأبرز في مدينة سبها وافقت على تسليم المطار لقوات الجيش الليبي، معربين عن أملهم في أن تعود الرحلات الجوية مرة أخرى إلى المطار بعد توقف دام لفترة طويلة.

كان آمر (قائد) غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية، اللواء طيار ركن محمد منفور، قد وصلوا إلى مدينة سبها منتصف الأسبوع الجاري، واجتمع الحاسي فور وصوله إلى المدينة بعدد من القيادات العسكرية بالجنوب الليبي وعدد من أعيان المدينة وذلك لبحث مستجدات العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في الجنوب.



وأطلقت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية لتحرير الجنوب منتصف شهر يناير الجاري، لمُلاحقة الجماعات الإرهابية في المنطقة والقضاء على الجرائم التي انتشرت بها مؤخراً، إضافة إلى تأمين الحدود الجنوبية ووقف تدفقات الهجرة غير القانونية.

وأسفرت العملية العسكرية للجيش الليبي عن مقتل 3 إرهابيين بارزين كانوا يتحصنون بمناطق متفرقة في الجنوب، وهم: “أبو طلحة الليبي والمهدي دنقو والمهدي عبد الله الدسوقي في وادي الشاطئ”

وتعرض مطار سبها منذ اندلاع احداث 17 فبراير إلى العبث وسرقة المعدات ومنها أجهزة الملاحة وحتى بعض المركبات الخاصة بنقل الموظفين ومركبات الدفاع المدني وأجهزة الكمبيوتر وآثات المكاتب وأجهزة التكييف.

وتحول المطار في فترة من الفترات إلى وكر للعصابات التابعة للقوت التشادية التي استغلته مقرا لها وتم استغلالهم لحراسته، ومنع اي طيران عسكري من السيطرة عليه وذلك من قبل السياسيين المتنازعين على السلطة في ليبيا.