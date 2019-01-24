شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثين وأسر قياديين فى تعز والان نبدء بالتفاصيل

سقط 5 من مليشيا الحوثي الانقلابية قتلى اليوم وأصيب 11 آخرين واسر اثنين خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز .

وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أبطال الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين .

وأوضح ان الجيش الوطني يفرض حصارا على مجموعة من المتسللين في جبال العويد وتم أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث "أبو العز" وكذلك القيادي للمليشيات" محمد عبدالله " الذي عينه الحوثيين مديرا لأمن مديرية جبل حبشي واحد قادة الهجوم .

وأكد أن الاشتباكات لاتزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة حيث تحاول المليشيات فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.