شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثين وأسر قياديين فى تعز والان نبدء بالتفاصيل
سقط 5 من مليشيا الحوثي الانقلابية قتلى اليوم وأصيب 11 آخرين واسر اثنين خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز .
وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان أبطال الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين .
وأوضح ان الجيش الوطني يفرض حصارا على مجموعة من المتسللين في جبال العويد وتم أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث "أبو العز" وكذلك القيادي للمليشيات" محمد عبدالله " الذي عينه الحوثيين مديرا لأمن مديرية جبل حبشي واحد قادة الهجوم .
وأكد أن الاشتباكات لاتزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة حيث تحاول المليشيات فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 حوثين وأسر قياديين فى تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.