كفر سميع: وفاة الشاب إيهاب فلاح في الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت قرية كفر سميع صباح اليوم، الخميس، بوفاة الشاب إيهاب زيد فلاح (25 عاما)، في الولايات المتحدة الأميركية، إثر صراع مرير مع مرض عضال لم يمهله طويلا.

وكان الشاب قد أصيب بمرض نادر قبل شهور، أجبره على الخضوع لعملية جراحية معقدة في أحد مشافي الولايات المتحدة الأميركية، وتدهور وضعه الصحي من يوم لآخر، إلى أن وافته المنية.

وساد الحزن والأسى في كفر سميع، وبدأ الأهالي بالتوافد على منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبتها هذه.

يذكر أن الطائفة المعروفية نظمت حملة إنسانية من أجل إجراء العملية الجراحية في الولايات المتحدة الأميركية التي قدرت تكاليفها والعلاجات الطبية المرافقة لها مئات آلاف الدولارت.