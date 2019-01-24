النائب بسام فليفل يطالب بلجنة ثلاثية لبحث زيادة رواتب المعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الاهتمام برواتب المعلمين وزيادتها بما يكفل لهم حياة كريمة، وفى نفس الوقت محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التى أصبحت تستنزف أموال المواطنين. وطالب فليفل فى تصريح لــ"الخليج 365"، بتشكيل لجنة ثلاثية من التنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس النواب يكون شريك أساسى فيها، تكون مهمتها الأولى بحث أوضاع المعلمين وكيفية زيادة رواتبهم بما يجعلهم متفرغين لعملهم دون النظر للدروس الخصوصية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التعليم غير مقصور على تطوير المناهج فقط، ولكن إلى جانب المناهج لابد من النهوض بأوضاع المعلمين وزيادة رواتبهم والاعتماد على الوسائل الحديثة والفكر الجديد، "بما يتواكب مع معطياتنا"، بالإضافة للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية .

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