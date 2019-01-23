شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلمانى حول قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء و3 مشروعات قوانين مقدمة من نواب فى نفس الموضوع، وهم فوزى متى ورضا البلتاجى وأيمن عبد الله.

ومن المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء مشاكل ملايين الوحدات السكنية المخالفة، ويتضمن تشكيل لجان بكل محافظة للبت فى طلبات التصالح، ونص على أنه لا يجوز التصالح فى 8 حالات، وحدد مقابل تقدير قيمة التصالح على أساس سعر المتر بكل منطقة.