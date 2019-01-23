كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة 7 أطفال نتيجة نشوب حريق في منطقة المناخلية وسط دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر بشرطة دمشق اليوم الأربعاء، وفاة 7 أطفال نتيجة نشوب حريق في منطقة المناخلية وسط دمشق. ونقل التلفزيون السوري عن المصدر بشرطة دمشق، قوله: "سبعة أطفال قتلوا جراء حريق نشب بمنطقة المناخلية"- بحسب "سبوتنيك". ووفقا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلع الحريق بمنزل مؤلف من طابقين في مدينة دمشق التاريخية القديمة، بسبب خلل كهربائي.

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