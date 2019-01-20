إبداعات جمهور الرجاء تكتسح.. مجموعة تونسية تعيد غناء “في بلادي ظلموني” بطريقة خاصة – فيديو

تواصل الأغنية الرجاوية “في بلادي ظلموني” الانتشار على الصعيد العربي، فبعد تداولها من طرف وسائل إعلام عربية كصرخة تعبر عن معاناة الشباب العربي، قامت مجموعة غنائية تونسية بتقديم الأغنية في برنامج يبث على القناة التونسية التاسعة.

وفي برنامج “ديما لباس”، قدم الثلاثي التونسي قدور، وخالد، وبلال، أغنية في “بلادي ظلموني”، بعدما حقق فيديو كليب خاص بهم، وهم يعيدون غناءها بطريقة خاصة، انتشارا كبيرا على المستوى المغاربي.

وقبل النسخة التونسية، سبق أن قدمت فرقة فلسطينية نسخة خاصة بها من أغنية “في بلادي ظلموني”.

وسبق أن تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية العربية، والدولية، في مقدمتها الجزيرة، وأنا العربي، والتلفزيون العربي، ووكالة الأناضول، وروسيا اليوم، أغنية “في بلادي ظلموني”، التي ترجع إلى مشجعي نادي الرجاء البيضاوي، الذين أطلقوها صرخة مدوية في وقت سابق في وجه مسؤولين.