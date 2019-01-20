"محرز": صدرنا 36 ألف بيضة إلى البحرين.. والدواجن في المنامة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، أن مصر صدرت أول شحنة من بيض الدواجن لمملكة البحرين، على أن يتم تصدير باقي الكميات خلال الشهر الجاري.

وقالت "محرز"، في تصريح خاص لـمصراوي، الأحد: "الشحنة التى وصلت المنامة بلغت 36 ألف بيضة"، مضيفةً: "الوزارة فتحت المجال أمام تصدير الدواجن الحية لمملكة البحرين ولعدد من الدول العربية الآخرى".

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن مصر تعد سوقًا قويًا وكبيرًا فى صناعة إنتاج الدواجن بفضل جهود القطاعات المختلفة فى الدولة بجانب آلتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع.

وأشارت إلى أن التيسير الائتماني الذى أقرته الحكومة لحماية الإنتاج المحلي من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5% ، جاءت بثمارها في زيادة الإنتاج الداجني وبيض المائدة.

وتابعت: "تصدير الدواجن والبيض قد يساهم في زيادة الناتج القومي، كما أن مصر استطاعت فتح أسواقًا جديدة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدان العربية والأفريقية".