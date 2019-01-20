كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامبيا تفتتج "معرض تجاري" خاص بالصناعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح أوسينوا دابو، نائب رئيس جمهورية جامبيا، معرضا تجاريا يضم عدد من الصناعات المصرية الخالصة، حيث حضر الافتتاح عدد من رجال الدولة في جامبيا على رأسهم رئيسة البرلمان مريما دانتون التى أكدت على اهتمامها البالغ بدفع عجلة التجارة مع مصر، كما حضر الاحتفال أيضا إبراهيما سيلا وزير الإعلام.

الافتتاح تم برعاية مجموعة رسلان الدولية العالمية للتجارة برئاسة سعد رسلان رئيس المجموعة والملقب بعميد التجارة فى غرب أفريقيا، والذي أشار إلى اهتمامه بافتتاح عدد من المعارض للمنتجات المصرية في دول غرب القارة.

وأكد حاتم رسلان العضو المنتدب لمجموعة رسلان الدولية على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية نظرا لتوافر فرص استثمارية كبرى في قارة أفريقيا لاسيما دول غرب القارة حيث يتسق ذلك مع رؤية القيادة السياسية فى مصر.

وحضر عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين الذين يبحثون عن فرص استثمار فى أفريقيا، ويأتي ذلك في ظل اهتمام مصر بتعزيز التعاون التجاري بينها وبين دول أفريقيا.