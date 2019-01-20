انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: مظاهرات صوب البرلمان السوداني تطالب بتنحي البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 20 يناير 2019 06:44 مساءً - شارك المئات من المتظاهرين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، في المسيرة التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة.

وتسعى المظاهرات لتسليم مذكرة للبرلمان السوداني تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي، وذلك بالتزامن مع دخول المعلمين في إضراب عام.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين وأساتذة جامعات) عبر صفحته الرسمية، "انطلق موكب شهداء الحرية بأم درمان".

وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن المئات خرجوا في مدينة أم درمان صوب مقر البرلمان، وهم يهتفون" حرية.. سلام.. وعدالة الثورة خيار الشعب".

في حين قال شهود آخرون إن المحتجين انطلقوا في أكثر من موكب فرعي، منها موكب من منطقة الشهداء وسط مدينة أم درمان، وآخر بشارع الأربعين أحد شوارع المدينة الرئيسية.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو لتظاهرات في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان (جنوب)، ومنطقة الولي الحلاوين (وسط)، وحي كافوري بالعاصمة السودانية.

وكان تجمُّع المهنيين السودانيين أعلن تنظيم مظاهرات في الخرطوم، وأم درمان غربي العاصمة، ومدن أخرى، للمطالبة بتنحي البشير، داعياً إلى تحقيق دولي مستقل في "جرائم القتل والانتهاكات" التي تستهدف المظاهرات السلمية المطالبة بتنحي النظام الحاكم.

وأكد "التجمع"، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأطباء، وطلاب الجامعات، والصيادلة، وأطباء الأسنان، يواصلون إضرابهم العام، منذ أمس السبت؛ احتجاجاً على قمع المتظاهرين.

ويواجه الرئيس السوداني، الذي يحكم منذ نحو 30 عاماً، احتجاجات غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن السلطة.

وفي خطاب سابق، قال البشير إن الحكومة لن تتغيّر بالمظاهرات، بل من خلال صناديق الانتخابات.

وأضاف: "نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق".

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً بحسب رواية الخرطوم.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الأفريقي.