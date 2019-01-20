للمرة الأولى.. لقاء سوري إماراتي موسع في أبوظبي

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عقد اليوم الأحد، لقاء رسمي موسع بين وفد من رجال الأعمال السوريين، وآخر يمثل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهو أول نشاط اقتصادي بين البلدين منذ سنوات.
وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر محمد الدبس، لموقع "الاقتصادي"، إلى أن محور الصناعة من أهم ما ستتم مناقشته من خلال استعراض الدعم والتسهيلات المتاحة من الحكومة لهذا القطاع خاصة في المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.
ووصف الدبس، زيارة الوفد السوري إلىالإمارات، والتي أتت بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي "بالمهمة جدا" مشيرا إلى الاهتمام الكبير من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بإقامة شراكات استثمارية والمساهمة بالمشاريع الصناعية في سوريا، لافتا إلى أن رجال الأعمال الإماراتيين راغبون بالاستثمار في سوريا.
وسيتضمن اللقاء مواضيع التبادل التجاري والصادرات والزراعة والتطور العمراني، إضافة لتفعيل النشاط السياحي والعلاقات
كما سيتم التركيز على المشاريع الاستثمارية المتوقفة لرجال الأعمال الإماراتيين في سوريا، وسبل إعادة تفعيلها بالتعاون مع المستثمرين السوريين، إضافة لإمكانية إطلاق مشاريع جديدة تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.
وكان وفد من "شركة داماك العقارية الإماراتية" قد زار الشهر الماضي دمشق، حيث التقى مع عدد من الشركات العاملة في مجال العقارات.
يشار إلى أن الوفد يرأسه أمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو ويتكون من نحو 60 من رجال الأعمال السوريين، يمثلون جميع اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين.
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